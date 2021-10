Neuer E-Scooter-Anbieter "Bolt" startet in Augsburg

Nach dem Rückzieher von zwei E-Scooter-Anbietern in Augsburg gibt es mit "Bolt" nun einen neuen. Wie sich das Start-up durchsetzen will.

Auf Augsburgs Straßen wird es einen Hauch türkisgrüner: Mit "Bolt" gibt es – praktisch über Nacht – einen neuen Anbieter von E-Scootern in der Stadt. Auf der offiziellen Internet-Seite des estischen Start-ups ist Augsburg zwar noch nicht aufgeführt, rund um die Maximilianstraße stehen jedoch schon einige der Roller. "Bolt" drängt seit Mitte Mai auf den deutschen Markt und ist bereits in Städten wie Berlin, München und Nürnberg präsent.

E-Roller: "Bolt" startet in Augsburg

Um die Scooter nutzen zu können, braucht es eine eigene App. Sie soll auch verhindern, dass die Scooter in bestimmten Zonen abgestellt werden können – wie etwa in der Fußgängerzone in der Innenstadt oder in Grünanlagen. Darauf würden Nutzerinnen und Nutzer während des Buchungsvorgangs hingewiesen, so das Unternehmen. Umgekippte und falsch abgestellte E-Scooter gäben überdies ein Signal ab, das an ein geschultes Einsatzteam übermittelt werde.

"Bolt" ist dritter E-Scooter-Anbieter neben "Voi" und "Lime"

Erst Anfang des Jahres hatten zwei E-Scooter-Anbieter wegen zu geringer Nachfrage einen Rückzieher gemacht: zunächst "TIER", bald darauf auch "Dott". Mit "Bolt" steigt die Zahl der Anbieter wieder auf drei, bereits länger in Augsburg unterwegs sind Roller der Firmen "Voi" und "Lime". (AZ)

