Noch keine Rückkehr zu Präsenz für Studenten an Uni und Hochschule

Plus Trotz eines Kabinettsbeschlusses bleiben Hochschule und Uni in Augsburg bis zu den Prüfungen bei Online-Kursen. Aber der Uni-Pop-up-Store in der Annastraße öffnet für Besucher.

Von Leonhard Pitz

Seit dieser Woche dürfen Universitäten und Hochschulen wieder Präsenzveranstaltungen in kleinem Rahmen abhalten. Wissenschaftsminister Bernd Sibler möchte mit den Lockerungen "eine Brücke in das kommende Wintersemester" schlagen. Doch über diese Brücke wollen Uni und Hochschule in Augsburg nicht gehen. Die Lehre im Sommersemester bleibt digital, nur kleinere Kennenlern-Aktionen könnte es in Präsenz geben.

