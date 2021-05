Dieb stiehlt Wertgegenstände aus VW-Bus

Wie der Unbekannte in das Fahrzeug eindrang, ist bislang ein Rätsel. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Dieb ist auf bislang unbekannte Weise in einen geparkten VW-Bus in Göggingen eingedrungen, so die Polizei.

In der Zeit von Montag, 16 Uhr, bis Dienstag, 10 Uhr, wurden aus dem in der Schönbachstraße auf Höhe der 120er- Hausnummern geparkten silberfarbenen Fahrzeug Wertgegenstände entwendet. Die Höhe des Beuteschadens ist noch unklar. Zeugen können sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0821/323 2510 melden. (eva)

