Geld aus geparkten Fahrzeugen in Augsburg gestohlen

Erst wurde die Seitenscheibe eingeschlagen, dann das Geld entwendet. Die Polizei sucht Zeugen und Zeuginnen für die Vorfälle in Oberhausen und Lechhausen.

Ein unbekannter Täter wurde am Samstag zwischen 11.10 und 11.20 Uhr dabei beobachtet, wie er in der Schönbachstraße (im Bereich der einstelligen Hausnummern) auffällig an einem dort geparkten schwarzen Opel Corsa vorbeilief. Als der Zeuge dann eine eingeschlagene Seitenscheibe erkannte, informierte er unverzüglich die Polizei. Der mittlerweile ebenfalls verständigte Geschädigte musste dann feststellen, dass der Täter aus seinem im Auto deponierten Geldbeutel einen unteren vierstelligen Bargeldbetrag entwendet hatte. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 5 unter Telefon 0821/323-2510 entgegen.

In Lechhausen machte sich am Sonntag zwischen 4.30 und 9.15 Uhr eine unbekannte Person in Lechhausen an einem Auto der Marke Mercedes zu schaffen. Wie die Polizei berichtet, schlug der Täter oder die Täterin die Seitenscheibe des in der Leipziger Straße (Höhe Hausnummer 28) abgestellten Taxis ein und entwendete daraus einen Bargeldbetrag im unteren zweistelligen Eurobereich. Der mit rund 1000 Euro veranschlagte Sachschaden ist dabei deutlich höher. Für Zeugenhinweise ist in diesem Fall die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zuständig. (bau)