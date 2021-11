Unfallflucht: Enormer Sachschaden nach Karambolage

Ein Fall von Unfallflucht in Augsburg-Oberhausen beschäftigt die Polizei. Der Sachschaden ist hoch, die Ermittlungen laufen.

Am Samstag ist in der Zeit von 12 Uhr bis 14 Uhr in der unbeschrankten Kaufland-Tiefgarage in der Feldstraße ein Opel angefahren worden. Nach Angaben der Polizei war das Auto auf einem Behindertenparkplatz abgestellt. Am Auto entstand an der linken Fahrzeugseite ein enormer Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro, so die Polizei, die unter der Telefonnummer 0821/323-2510 um Hinweise bittet. (jaka)