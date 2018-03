15.03.2018

Augsburg Open präsentiert 400 Führungen

Heute beginnt das Programm

Firmen und Einrichtungen in Augsburg öffnen wieder ihre Türen: Am heutigen Donnerstag fällt der Startschuss für die Veranstaltungsreihe „Augsburg Open“. Zuletzt waren es 7000 Teilnehmer, die ein Eintrittsbändchen erworben hatten. Heute um 8 Uhr geht’s bei der Bäckerei Konditorei Rager los, die 20 Teilnehmern eine Führung durch die Backstube anbietet. Bis einschließlich Sonntag, 18. März, gibt es fast 400 Veranstaltungen. Die gute Nachricht: Noch gibt es genügend Angebote, zu denen sich Interessierte kurzfristig anmelden können. Wer spontan an einer der Führungen teilnehmen möchte, hat von Kultur über Kunst bis hin zum Sport die Auswahl zwischen vielen Führungen ohne Teilnehmerlimit. So können Interessierte bei verschiedenen Führungen ausprobieren, ob sie zum Beispiel Talent für Kreatives wie Töpfern, Filzen oder Zeichnen haben oder ob ihnen Kampfsport, Radsport oder Yoga mehr liegt. Für alle, die es eher ruhiger mögen, gibt es Führungen im Handwerksmuseum, Naturmuseum oder auch im Jüdischen Museum.

Eintrittsbändchen für Führungen ohne Teilnehmerlimit können bis 17. März (City-Galerie) beziehungsweise 18. März (Bürgerinfo) für 10 Euro erworben werden. Das Eintrittsbändchen gilt gleichzeitig als kostenloser Fahrschein für die Busse und Straßenbahnen im Innenraum (Zone 10 + 20). Das Programm mit allen Führungen sowie weitere Informationen sind online auf www.augsburgcity.de/augsburg-open abrufbar. Die Führung „Romantischer Sonnenaufgang auf dem Müllberg“ entfällt. (möh)

