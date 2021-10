Augsburg

vor 48 Min.

Pelzhändlerin in 3. Generation: Darum steht Sabine Burkhardt hinter ihrem Beruf

Sabine Burkhardt führt in dritter Generation Pelze Burkhardt in der Johannisgasse.

Plus Pelze Burkhardt gibt es seit hundert Jahren in Augsburg. Wie Inhaberin Sabine Burkhardt die Debatte um Pelz erlebt und was die Zukunft bringen könnte.

Von Andrea Wenzel

Sabine Burkhardt ist mit Leib und Seele Kürschnermeisterin. "In diesem Beruf kann ich etwas mit meinen Händen machen und sehen, was am Ende rauskommt. Manchmal begegnen mir meine Modelle in der Stadt, und dann kann ich sagen: Mensch, das hast du gemacht." Seit 2007 führt die 60-Jährige ihr Geschäft in der Johannisgasse, das sie damals von ihrem Vater übernahm. Doch die Wurzeln des Betriebs reichen weiter zurück. Gegründet wurde er 1921, also vor 100 Jahren, von der jüdischen Familie Kohlmaier. Die verkaufte das Geschäft 1936 der politischen Entwicklung wegen an Sabine Burkhardts Opa und Mitarbeiter Reinhold Burkhardt, Kohlmaiers gingen in die USA. Damals hatte das Pelzgeschäft seinen Sitz noch in der Grottenau, doch seitdem hat sich viel verändert.

