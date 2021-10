Fahrrad von Terrasse in Pfersee gestohlen

Ein bislang unbekannter Täter oder eine Täterin hat in Pfersee ein Fahrrad aus einem Garten gestohlen.

600 Euro Schaden hat ein Dieb angerichtet, der am Freitag zwischen 13.30 Uhr und 15.30 Uhr ein Fahrrad von einer Terrasse in der Stadtberger Straße (Höhe 60er Hausnummern) in Pfersee gestohlen hat.

Wie die Polizei mitteilt, handelt es sich um ein schwarz-beiges Herrenrad vom Typ Gepida Munda. Um an das Fahrrad zu kommen, war der Dieb über einen Zaun gestiegen. Die Polizeiinspektion 6 bittet um Hinweise unter 0821/323-2610. (AZ)