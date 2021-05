Polizei sucht Zeugen von zwei Unfallfluchten

Unbekannte beschädigten In Pfersee zwei Fahrzeuge. Sie machten sich aus dem Staub, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Am Dienstag wurden bei der Polizei zwei Verkehrsunfallfluchten in Pfersee angezeigt. Jetzt werden Zeugen gesucht. Am Dienstag wurde ein orangefarbener Peugeot, der in der Hans-Rollwagen-Straße auf Höhe der einstelligen Hausnummern geparkt war, in der Zeit von 15.30 Uhr bis 16.40 Uhr von einem Unbekannten angefahren. Das Fahrzeug wies einen Schaden im vorderen linken Bereich auf, der auf circa 2.000 Euro geschätzt wird.

Zwei Unfallfluchten in Augsburg-Pfersee

Eine weitere Unfallflucht ereignete sich zwischen Montag, 19 Uhr, und Dienstag, 15.30 Uhr, in der Sigmundstraße auf Höhe der 20er- Hausnummern. Ein abgestellter grauer 3er BMW wurde angefahren. Der Pkw war am rechten Fahrbahnrand geparkt und wies am nächsten Tag einen Lackschaden im linken vorderen Bereich auf. Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 0821/323 2610 um Hinweise. (eva)

