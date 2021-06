Augsburg

06:30 Uhr

Pläne für Osttangente: Die große Entlastung für Augsburg kommt nicht

Plus Die Augsburger Osttangente soll nur in einer abgespeckten Form ausgebaut werden. Was jetzt geplant ist - und was das für die Stadt bedeutet.

Die große Verkehrsentlastung für Augsburg und die B17 kommt nicht. Der Bau der Osttangente zwischen der Autobahn im Norden und Mering im Süden wird nach neuester Planung des Staatlichen Bauamtes etwas kleiner ausfallen. Wie die Behörde am Freitag mitteilte, soll der nördliche Abschnitt zwischen der Autobahnanschlussstelle bei Derching und der Segmüller-Kreuzung an der Stadtgrenze zu Friedberg (AIC25 neu/Große Ostumfahrung) von zwei auf vier Spuren ausgebaut werden. Südlich davon soll der Ausbau aber nur in einer abgespeckten Version kommen. Im Kreis Aichach-Friedberg, wo die Straße verläuft, begrüßt man das. In Augsburg sieht man indes noch Redebedarf.

Themen folgen