Polizeieinsatz am Kö: Betrunkener 26-Jähriger attackiert Fahrgast in Tram

Ein betrunkener Mann hat am Freitagabend die Polizei beschäftigt. Der 26-Jährige hat in einer Straßenbahn am Kö wahllos einen Fahrgast angegriffen. Das war nicht alles.

Der 26-Jährige muss sturzbetrunken gewesen sein, sagt ein Polizeisprecher. Wie er berichtet, fiel der der junge Mann am Freitagabend gegen 21 Uhr am Königsplatz auf, weil er in Schlangenlinien auf einem Fahrrad angefahren kam. Offenbar konnte er sich kaum noch auf dem Rad halten. Dieses schmiss er am Kö achtlos weg, dann stieg er in einer Straßenbahn ein, hatte eine Flasche Whiskey bei sich.

In der Tram ging der Betrunkene unvermittelt auf einen 51 Jahre alten Fahrgast los und griff ihn an. Drei Zeugen kamen dem Opfer zur Hilfe, die Polizei wurde alarmiert. Die Beamten versuchten den aggressiven Mann zu bändigen. Als sie ihn fesseln wollten, leistete er erheblichen Widerstand. Wie der Polizeisprecher sagt, wurde dabei ein Polizist verletzt. Er war danach dienstunfähig. Der 26-Jährige wurde in Arrest gebracht. Der Polizeisprecher meint nüchtern: "Die Ursache war hier ein Vollrausch." (ina)

