Protestaktion gegen Arbeitsbedingungen in Krankenhäusern an der Uniklinik

Rund 40 Teilnehmer einer Protestaktion haben am Mittwoch am Uniklinikum Augsburg der Pflege-Politik in Deutschland die "Rote Karte" gezeigt.

"Verdi zeigt der Pflege-Politik die Rote Karte", unter diesem Motto lief am Mittwoch eine Protestaktion am Uniklinikum Augsburg. Thema waren unter anderem die schwierigen Arbeitsbedingungen in Krankenhäusern, die zum Internationalen Tag der Pflege in den Blickpunkt gerückt werden sollten. Rund 40 Teilnehmer machten bei der Aktion mit, zu der die Gewerkschaft Verdi aufgerufen hatte.

Wegen der Corona-Auflagen sei es eine kleinere Aktion gewesen, hieß es. Verdi fordert, dass sich die Arbeitsbedingungen dringend verbessern müssen. Bundesweit würden heute schon fast 250.000 Beschäftigte in der Kranken- und Altenpflege fehlen. "Bereits vor Jahren haben wir Jens Spahn gesagt, dass die Altenpflege am „Absaufen“ ist. Und auch im Krankenhausbereich haben wir immer wieder gedrängt, dass es so nicht weitergehen kann", so Gewerkschaftssekretär Roman Martynez in einer Pressemitteilung. Getan habe sich seit dem nur sehr wenig.

Protestaktion von Verdi an der Augsburger Uniklinik

Gerade in der Pandemie zeige sich jetzt, welche Auswirkungen das "kranke Gesundheitssystem" habe. Der Gewerkschafter forderte, die Politik müsse ihre Versprechungen einlösen. Es sei bereits mehr als ein Jahr vergangen, seit die Deutsche Krankenhausgesellschaft, der Deutsche Pflegerat und Verdi gemeinsam ein Instrument zur Personalbemessung für die Krankenhäuser vorgelegt hätten. Dies sei dann erst mal in der Schublade des Gesundheitsministers verschwunden. Die Beschäftigten in den Krankenhäuser müssten die Misere dagegen Tag für Tag ausbaden. (eva)

