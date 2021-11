Regionalzug wegen Rauchentwicklung evakuiert

Die Feuerwehr ist am Donnerstagabend zur Bahnhaltestelle Augsburg-Messe ausgerückt. Dort wurde ein Regionalzug evakuiert.

Der Zug der Bayerischen Regiobahn ( BRB) war am Abend gegen 19.30 Uhr unterwegs in Richtung Füssen. Kurz nach dem Start am Augsburger Hauptbahnhof wurde dem Lokführer Rauchentwicklung gemeldet. Er stoppte den Regionalzug an der Haltestelle Messe. Die Augsburger Berufsfeuerwehr sowie die Freiwillige Feuerwehr Göggingen und weitere Rettungskräfte rückten an. Der Zug wurde sicherheitshalber evakuiert.

Die 25 Fahrgäste stiegen in Busse um, berichtet eine BRB-Sprecherin. Die Feuerwehr leuchtete die unfreiwillige Haltestelle aus. Wie sich herausstellte, hatte ein technisches Problem für den unfreiwilligen Stopp gesorgt. Nach einem Motorschaden waren Kühlflüssigkeit und Öl ausgetreten, was zu einer Verdampfung führte. Es wurde niemand verletzt. Das Gleis war rund eine Stunde gesperrt. Der Regionalzug wurde in die Werkstatt der BRB am Hauptbahnhof abgeschleppt. (ina)