Schwarz-Grün will Gögginger Brücke und Hauptbahnhof verbinden

Geprüft werden sollen eine Fußgängertreppe und eine Rampe für den Radverkehr an der Gögginger Brücke. Das soll Umwege in Augsburg vermeiden.

Die schwarz-grüne Regierungskoalition möchte von der Stadtverwaltung geprüft haben, ob die Gögginger Brücke und das Ladehofareal direkt verbunden werden können, etwa über eine Treppe für Fußgänger und eine (schneckenförmige) Rampe für den Radverkehr.

Von der Gögginger Brücke direkt zum Augsburger Hauptbahnhof

Hintergrund sei, dass die Mehrheit der Anwohner und Anwohnerinnen im Bereich Herman-, Stetten-, Localbahn- und Gögginger Straße gewisse Umwege in Kauf nehmen müsse, wenn sie zum Einkaufen oder zum Hauptbahnhof wollen. Auch für Pendler aus dem Antonsviertel und Göggingen könnte eine solche Verbindung zwischen Brücke und Localbahnstraße attraktiv sein, weil sie so direkt an den Hauptbahnhof kommen, ohne einen Umweg über Herman- und Ladehofstraße in Kauf nehmen zu müssen.

Zuletzt hatte die Fraktion Bürgerliche Mitte einen ähnlichen Vorstoß gemacht. Sie fordert einen Radweg zwischen Hauptbahnhof und Äußerem Ladehof, ebenfalls mit Anbindung an die Gögginger Brücke. (skro)

