"Schwarzfahren": Augsburger Stadtwerke nutzten Begriff noch nie

In München und Berlin haben die Verkehrsbetriebe angesichts der Rassismus-Debatte das Wort von Plakaten gestrichen. In Augsburg wurde es noch nie verwendet.

Nachdem die Verkehrsbetriebe in Berlin und München das Wort "Schwarzfahren" aufgrund der Rassismus-Debatte aus Plakaten und Veröffentlichungen gestrichen haben, werden die Augsburger Stadtwerke bei diesem Thema nicht nachziehen - und zwar, weil sie das Wort in Veröffentlichungen und Hinweisen in Fahrzeugen auch in der jüngeren Vergangenheit nie genutzt haben. Es handle sich um einen umgangssprachlichen Begriff, den man nicht verwende, so Stadtwerke-Sprecher Jürgen Fergg. Auf den Hinweis-Aufklebern in den Fahrzeugen ist, angelehnt an den Passus aus den Beförderungsbedingungen, seit Jahrzehnten von "Fahrgästen ohne gültigen Fahrschein" die Rede.

Auch Wien hat das Wort aus dem Repertoire gestrichen

In München wandeln die Stadtwerke ihren Slogan "Schwarzfahren kostet 60 Euro" in "Ehrlich fährt am längsten" um. Es handle sich um eine "Maßnahme für eine zeitgemäßere Sprache", so die MVG zu "Bild". In Berlin war ein Leitfaden der Senatsverwaltung zum Thema Diversity ausschlaggebend. Auch die Wiener Verkehrsbetriebe haben das Wort aus ihrem Repertoire gestrichen.

Der Wortbestandteil "schwarz" leitet sich bei Wörtern wie "Schwarzfahren", "Schwarzarbeit" oder "Schwarzmarkt" vermutlich von einer alten Bezeichnung für "schmuggeln" ab (wahrscheinlich in Anlehnung an eine Tätigkeit bei Nacht). So bekam das Wort die Bedeutung von ungesetzlich.