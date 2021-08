Augsburg

Schwer verletzte Person bei Brand eines Wohngebäudes im Textilviertel

Die Feuerwehr hatte am Dienstagabend einen Großeinsatz in einem Gebäude an der Sanderstraße im Textilviertel.

In dem Wohnhaus in der Sanderstraße im Textilviertel bricht am Dienstagabend Feuer aus. Für einen Rollstuhlfahrer bestand große Gefahr.

Zu einer dramatischen Situation kam es am späten Dienstagabend, als in einem Wohngebäude in der Sanderstraße im Textilviertel Feuer ausbrach. Nach ersten Angaben der Polizei-Einsatzzentrale wurde eine Person bei dem Brand schwer verletzt und musste ins Uniklinikum gebracht werden. Eine weitere Person erlitt leichte Rauchvergiftungen. Mehrere Hausbewohner mussten evakuiert werden. In dem Gebäude sind 31 Personen gemeldet. Gegen 21.45 Uhr ging die erste Meldung bei der Polizei ein, wonach in dem Wohnhaus Rauch aus dem Keller bis ins Treppenhaus drang. Einer der ersten Anrufer war ein Rollstuhlfahrer, der im zweiten Stock nicht mehr aus seiner Wohnung konnte und dringend um Rettung bat. Ein größeres Aufgebot von Feuerwehr und Rettungskräften war vor Ort, um den Brand zu löschen. (eva)

