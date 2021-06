Schwerer Verkehrsunfall mit einem Motorrad in Augsburg

Eine BMW-Fahrerin ist in Oberhausen beim Abbiegen mit einem Motorrad zusammengestoßen. Der Fahrer wurde dabei über die Motorhaube geschleudert und verletzt.

Zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Motorrad kam es am Freitagabend in Oberhausen. Wie die Polizei berichtet, wollt eine 45-Jährige mit ihrem 1er BMW von der Kaltenhoferstraße nach links in die Zollernstraße abbiegen. Dabei stieß sie im Kreuzungsbereich mit einem entgegenkommenden Motorrad zusammen.

Der 27-jährige Fahrer stürzte über die Motorhaube des BMW zu Boden und verletzte sich dadurch. Der Motorradfahrer wurde durch den Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Die BMW-Fahrerin blieb unverletzt. Für die Unfallaufnahme, Bergung der Fahrzeuge und Fahrbahnreinigung musste der Bereich etwa eine Stunde gesperrt und umfahren werden.

Der entstandene Gesamtschaden liegt bei ca. 7.500 Euro, bei der Yamaha entstand Totalschaden. Die Polizeiinspektion Augsburg 5 bittet Unfallzeugen, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2510 zu melden. Insbesondere ist die Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung. (att)