Sensationsfund belegt: Augsburg ist ältester römischer Stützpunkt im heutigen Bayern

Plus Archäologen heben bei Ausgrabungen in Oberhausen einen wahren Schatz von Funden aus dem Beginn der Augsburger Römerzeit. Was Münzen, Keramik, Schmuck und eine über 2000 Jahre alte Auster über das Leben der "ersten Augsburger" erzählen.

Von Eva Maria Knab

Das kleine Bronzeglöckchen soll Böses fernhalten. Es klingelt noch so hell wie vor über 2000 Jahren, als römische Legionäre in einem bimmelnden Tross mit Pferden und Zugtieren über die Alpen kamen. Im ersten Jahrzehnt vor Christi Geburt ließen die Römer ein Militärlager im neu eroberten Alpenvorland am Zusammenfluss zwischen Lech und Wertach errichten, im heutigen Augsburger Stadtteil Oberhausen. Neueste Ausgrabungsfunde der Stadtarchäologie bestätigen nun, was Fachleute bisher nur vermuten, aber nicht beweisen konnten: Es handelt sich um den ältesten römischen Stützpunkt im heutigen Bayern, einem Vorläufer der Stadt Augsburg. Bei den Grabungen gab es viele sensationelle Entdeckungen.

