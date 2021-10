"Sexpressung": Online-Flirt endet mit handfester Erpressung

Eine Unbekannte forderte einen jungen Augsburger im Videochat zu sexuellen Handlungen auf und erpresste ihn anschließend. Erst spät erstattete das Opfer Anzeige.

Sein Online-Date am vergangenen Sonntag wird ein Augsburger, Anfang 30, in denkbar schlechter Erinnerung behalten. Denn aus dem Flirt via Skype wurde eine handfeste Erpressung. Wie die Polizei mitteilt, lernte der junge Mann über soziale Medien mutmaßlich eine unbekannte, junge Frau kennen. Nach kurzer Zeit verabredeten beide ein Video-Online-Date. Die Unbekannte habe den Mann dazu gebracht, sich vor seiner Webcam auszuziehen und sexuelle Handlungen an sich selbst vorzunehmen, heißt es. Kurz darauf erhielt er eine Nachricht, dass seine Aktivitäten auf Video aufgenommen worden seien und er 500 Euro auf ein ausländisches Konto überweisen solle. Andernfalls würde das Video veröffentlicht.

Polizei ermittelt wegen Erpressung auf sexueller Grundlage

Der junge Mann gab laut Polizei der Erpressung nach, überwies das Geld und hoffte, die Sache damit erledigen zu können. Dem war aber nicht so. Er erhielt eine erneute Aufforderung und sollte nun einen mittleren, vierstelligen Eurobetrag überweisen. Dieser Forderung kam der Mann aber nicht nach, sondern erstattete Anzeige bei der Kripo Augsburg. Diese leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Erpressung auf sexueller Grundlage ein.

Das beschriebene Erpressungsphänomen wird in Fachkreisen "Sextortion" oder "Sexpressung" genannt. Nach Angaben der Polizei lernen die Betroffenen üblicherweise zunächst eine fremde Person über soziale Netzwerke kennen. Die Opfer werden zu sexuellen Handlungen in einem Video-Chat überredet, welche wiederum durch das Gegenüber aufgezeichnet werden könnten. Bei einer anderen Variante des Phänomens werden massenweise Spam-Mails scheinbar wahllos versandt, ebenfalls mit der Behauptung, dass die Täter beziehungsweise Täterinnen kompromittierende Aufnahmen des Empfängers besitzen würden. In beiden Fällen folgt stets die Drohung der Veröffentlichung solcher Bilder oder Videos der Opfer, sofern ein geforderter Geldbetrag nicht gezahlt wird, so die Polizei. Die Drahtzieher seien üblicherweise in Banden organisiert, operierten vom Ausland aus oder nutzten sogenannte Bots, um ihre Erpresserschreiben per E-Mail zu verteilen.

Diese Tipps gibt die Polizei im Fall einer "Sexpressung"

Um nicht Opfer einer Sexpressung zu werden, rät die Polizei zur Vorsicht und gibt folgende Tipps:

Prüfen Sie regelmäßig Ihre Account- und Privatsphäre-Einstellungen.

Seien Sie zurückhaltend mit der Veröffentlichung persönlicher Daten wie Anschrift, Geburtsdatum oder Arbeitgeber.

Stimmen Sie nicht vorschnell einem Videochat zu. Im Zweifel: kleben Sie die Chatkamera zunächst ab, um lediglich verbal zu kommunizieren und das Geschehen zu beobachten.

Stimmen Sie keinen Entblößungen oder intimen Handlungen in Videochats zu, wenn Sie die Person erst seit kurzem kennen.

Halten Sie Betriebs- sowie Virenschutzsysteme auf Ihren Endgeräten wie Smartphone, Laptop, Tablet oder Computer immer auf dem aktuellen Stand, um sich vor Schadsoftware , sogenannter Malware , zu schützen. Es gibt Malware , die Ihre Webcam aktiviert und Sie damit jederzeit filmen kann.

Wie man derartige sowie andere Maschen erkennt und sich davor schützen kann, ist auch im Internet unter www.polizei-beratung.de nachzulesen. (bau)