Stadtmarkt, Plärrer und Co.: Hier wird in Augsburg gegen Corona geimpft

In Augsburg können sich Impfwillige mittlerweile an unterschiedlichen Orten spontan gegen das Coronavirus immunisieren lassen. Wir geben einen Überblick.

In der Corona-Pandemie gilt die Impfung als das wichtigste Instrument, um die Ausbreitung des Virus zu bremsen. Noch ist die Bevölkerung weit von der sogenannten Herdenimmunität entfernt: Bis Donnerstag, 19. August, waren in Augsburg 53,4 Prozent der Bürgerinnen und Bürger vollständig immunisiert - bundesweit liegt diese Quote bei 58,5.

Die Möglichkeiten, sich die erste oder zweite Spritze verabreichen zu lassen, sind mittlerweile breit gestreut. Impfwillige können bei niedergelassen Ärzten und im Haunstetter Impfzentrum einen Termin vereinbaren. Der Piks ist aber auch spontan ohne Anmeldung möglich.

Corona-Impfungen in Augsburg: Ins Impfzentrum ohne Termin

Etwa im Impfzentrum in der Bürgermeister-Ulrich-Straße 100, wo Interessierte an diesem Samstag wie in der Vorwoche von 9 bis 19 einfach vorbeikommen können. Mitzubringen ist ein Ausweisdokument, und - falls vorhanden - der gelbe Impfpass, Allergiepass und/oder Medikamentennachweise. Bei der Sonderaktion werden Erst- und Zweitimpfungen vorgenommen. Das Angebot gilt auch für Personen, die ihre Erstimpfung nicht im Impfzentrum erhalten haben. Verfügbar sind die beiden mRNA-Impfstoffe von Biontech (Zweitimpfung nach 3 bis 6 Wochen) und Moderna (4 bis 6 Wochen) sowie der Einmalimpfstoff von Johnson & Johnson. Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren werden auf Wunsch und im Beisein der Eltern geimpft und erhalten den Biontech-Wirkstoff, ab 16 Jahren ist die Anwesenheit eines Erziehungsberechtigen nicht mehr erforderlich.

Wer einen Bummel über den Familienpark auf dem Plärrergelände mit einem Piks verbinden will, kann dort, ausgestattet mit den nötigen Dokumenten, donnerstags bis sonntags jeweils von 14 bis 20 Uhr das Impfmobil aufsuchen. Die Aktion läuft noch bis 12. September. Wie die Stadt mitteilt, erfolgen die Zweitimpfungen dann im Impfzentrum.

Auch auf dem Augsburger Stadtmarkt wird geimpft

Noch bis Donnerstag, 26. August, können sich Impfwillige auf dem Stadtmarkt immunisieren lassen, und zwar am Samstag von 9 bis 14 Uhr sowie Montag bis Donnerstag von 9 bis 15 Uhr.

Im Juli war eine mobile Impfstation auf dem Vorplatz der Werner-Egk-Schule im Stadtteil Oberhausen stationiert. Ein Team ist dort nochmals von Dienstag, 24. August, bis Freitag, 10. September, werktags jeweils von 9 bis 15 Uhr vor Ort, um die terminierten Zweitimpfungen zu verabreichen. Impfwillige erhalten dort auch die erste Dosis, ihre Zweitimpfung findet dann im Impfzentrum statt. Dasselbe Prozedere sieht die Stadt vom 7. bis 30. September in Lechhausen auf dem Areal vor dem Grünen Kranz vor.

Wie die Stadt mitteilt, sind weitere Impfaktionen am Samstag, 28. August, im KKlub in der Kongresshalle sowie am 3. und 4. September in der WWK-Arena des FCA geplant. Details werden noch bekanntgegeben. (bau)