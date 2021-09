Statt Möbelmarkt und Fitnessstudio sollen beim Plärrer Wohnungen entstehen

Plus Das ehemalige Möbelhaus auf dem Lederle-Areal beim Plärrer wird abgerissen, der Parkplatz bebaut. Wie vertragen sich die Pläne mit dem Bau der geplanten Surfwelle?

Auf dem Areal des früheren Möbelhauses Lederle gegenüber dem Plärrergelände sollen rund 80 neue Wohnungen entstehen. Das Gebäude, in dem zuletzt Möbelmaxx eine Filiale unterhielt und in dem aktuell ein Fitnessstudio Mieter ist, soll abgerissen werden. Der dahinterliegende große Parkplatz wird teils bebaut, teils als Grünfläche gestaltet. Entsprechende Überlegungen für das Areal, das der Firma Segmüller gehört, gibt es schon seit mehreren Jahren, nun werden sie aber konkreter.