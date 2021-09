Thorsten Glauber besucht Baustelle des Augsburger Umweltbildungszentrums

Plus Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber informierte sich auf der Baustelle für das neue Augsburger Umweltbildungszentrum. Bürger sollen dort einiges lernen können.

Augsburg bekommt ein neues Umweltbildungszentrum am Botanischen Garten, das besonders umweltschonend gebaut wird. Umweltminister Thorsten Glauber ( Freie Wähler) nahm das Projekt bei einem Besuch in Augsburg zum Anlass, sich für mehr Recycling bei Baustoffen auszusprechen.