Trickbetrüger bringen Augsburger um über 70.000 Euro

Sie denken sich Geschichten aus und bringen damit Menschen um ihr Geld. Jetzt wurden ein Ehepaar aus Göggingen und ein Mann aus Lechhausen Opfer von Trickbetrügern.

Die Geschichten klingen wie aus dem Film, sind aber tatsächlich in Augsburg so geschehen. Die Polizei berichtet aktuell von zwei Trickbetrügen, bei denen ein Ehepaar aus Göggingen und ein Mann aus Lechhausen um stolze 71.000 Euro gebracht worden sind.

Dem Ehepaar aus Göggingen dürfte der Schreck noch in den Gliedern sitzen, auch weil das Szenario rund um den Betrug emotional gewesen sein dürfte. Wie die Polizei berichtet, erhielt ein 77-jähriger Senior aus Göggingen am Dienstagnachmittag einen Anruf eines vermeintlichen Polizisten. Dem Mann wurde erzählt, seine Frau hätte einen Radfahrer überfahren und die Staatsanwaltschaft benötige nun für deren Freilassung eine Kaution in Höhe von 45.000 Euro.

Trickbetrüger ergaunert 18.000 Euro in bar und Münzen für 50.000 Euro

Der Mann überwies sofort mittels Online-Banking 18.000 Euro auf ein ihm mitgeteiltes Konto. Da aber noch ein deutlicher Restbetrag für eine Freilassung fehlte, wurde der Senior nach Wertgegenständen gefragt und brachte daher eine Münzsammlung im Wert von geschätzten 50.000 Euro ins Spiel. Der Anrufer organisierte daraufhin ein Übergabetreffen vor dem Amtsgericht Augsburg.

Aufgrund von Corona-Maßnahmen sollte der Senior jedoch nicht in das Amtsgericht hineingehen, sondern die Sammlung einer auf ihn wartenden Person übergeben. Der 77-Jährige hielt sich an die Vereinbarung und übergab einem etwa 35 Jahre alten Mann die Münzsammlung. Dieser wollte die Münzen kurz prüfen lassen und verschwand. Aufgetaucht sind er und seine Beute nicht mehr. Insgesamt entstand dem Ehepaar so ein finanzieller Schaden von 68.000 Euro. Der Betrüger wird wie folgt beschrieben: Er ist etwa 35 Jahre alt, 1,80 Meter groß, schlank und trug eine dunkle Hose sowie ein T-Shirt.

Gewinnversprechen endet mit 3000 Euro Schaden

Weniger Geld, aber immer noch rund 3000 Euro, verlor ein 43-Jähriger aus Lechhausen. Er erhielt ebenfalls am Dienstag mehrere Anrufe mit Gewinnversprechungen. Zunächst wurde ihm mitgeteilt, er habe knapp 40.000 Euro gewonnen. Für eine Auszahlung müsse er jedoch Gebühren in Höhe von 1000 Euro in Form von Paysafe-Karten - das sind Karten mit Wertguthaben für Onlinebezahlungen - aufbringen. Diese besorgte der Mann schließlich und übermittelte dem Täter die Aufladenummern, womit dieser seine Onlinezahlungen vornehmen konnte.

Etwas später meldete sich eine weitere Person und teilte mit, der Gewinn habe sich nun sogar auf über 90.000 Euro erhöht - damit aber auch die Gebühren. Eine Vorauszahlung von knapp 5000 Euro sei mittels eines Geldtransferdiensts zu begleichen. Um diese Zahlung leisten zu können, lieh sich der 43-Jährige 2000 Euro. Erst am darauffolgenden Tag wurde er skeptisch und meldete den Vorfall bei der Polizei. Dem Geschädigten entstand ein finanzieller Schaden von 3000 Euro.

Die nordschwäbische Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor wieder häufiger auftretenden Fällen von Trickbetrügereien und bittet um erhöhte Aufmerksamkeit. Weitere Informationen finden Sie unter: www.polizei-beratung.de.

Hinweise zu beiden genannten Fällen nimmt die Kriminalpolizei unter 0821/323-3810 entgegen. (nist)

