Tuning-Kontrollen: Polizei zieht aufgemotzte Fahrzeuge aus dem Verkehr

Es sollte ein Schlag gegen die Autoposer- und Tuningszene sein. Am Freitag gab es in Augsburg eine große Kontrollaktion. Welche Delikte festgestellt wurden.

Es war eine abgestimmte Aktion in den Regierungsbezirken Oberbayern und Schwaben: Am Freitagabend wurden an vielen Orten Fahrzeuge der Tuning- und Autoposerszene von der Polizei kontrolliert. In Augsburg fand eine Schwerpunktaktion statt. Wie die Polizei am Montag informierte, gab es einige Beanstandungen. Kontrolliert wurde unter anderem am Gablinger Weg und in der Holzbachstraße.

Kontrollen gab es aber auch in Nachbarlandkreisen, zumal die Tuning- und Poserszene oftmals schnell die Treffpunkte wechselt. Das für den Großraum Augsburg zuständige Polizeipräsidium Schwaben Nord führte von 19 Uhr bis Mitternacht gut 60 Fahrzeugkontrollen durch. Dabei wurden die hiesigen Einsatzkräfte durch die Bereitschaftspolizei und einen Gutachter unterstützt.

Tuning-Kontrollen: Es waren dieses Mal eher wenige Autofans unterwegs

Insgesamt war das Personenaufkommen überschaubar, schildert die Polizei im Nachgang der Kontrollaktion. Dies dürfte vermutlich am schlechten Wetter gelegen haben. Die spürbare Polizeipräsenz hätte wohl ebenfalls Einfluss genommen. Es dürfte sich bei den Autofans schnell herumgesprochen haben, dass eine große Kontrollaktion im Gange gewesen sei.

In ihrer Bilanz heißt es vonseiten der Polizei: Bei drei Fahrzeugen wurde ein Erlöschen der Betriebserlaubnis festgestellt. Dabei musste ein Pkw aufgrund des Umfangs der Umbauten sichergestellt und abgeschleppt werden. Außerdem wurden fünf Verkehrsordnungswidrigkeiten geahndet. In einem Fall war ein Fahrzeug mit einer Geschwindigkeit von 98 Stundenkilometern statt der erlaubten 50 Stundenkilometer unterwegs. Den Fahrer erwartet ein Fahrverbot.

Vor einigen Wochen gab es Ärger an einer Tankstelle

Vor einigen Wochen hatte es an einer Tankstelle am Gablinger Weg mächtig Ärger gegeben, weil der Ort zu einem großen Treffpunkt der Autofans geworden war. Anwohner beschwerten sich massiv. Polizei und Stadt Augsburg verstärkten daraufhin die Kontrollen. Zuletzt war es dann wieder ruhiger geworden rund um die Tankstelle und das benachbarte Schnellimbissrestaurant.