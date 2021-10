Ulrike Bahr hört als SPD-Vorsitzende in Augsburg auf

Bei der Neuwahl des Augsburger SPD-Parteivorstands wird Ulrike Bahr nicht wieder kandidieren, nachdem es im Vorstand keine einhellige Unterstützung gibt. Wer wird ihr Nachfolger?

Ulrike Bahr wird bei der turnusgemäß anstehenden Neuwahl des SPD-Parteivorstands in Augsburg am kommenden Wochenende (6. November) nicht erneut antreten. Wie berichtet war zuletzt in Teilen des Vorstands der Wunsch nach einem personellen Wechsel aufgekommen. Bahr sagte am Freitag auf Anfrage, dass sie zwar bereit gewesen wäre, erneut zu kandidieren, aber nur mit einhelliger Unterstützung aus dem Vorstand. Die gebe es nicht mehr, weil Teile der Parteispitze einen Wechsel wollten. Bahr ist seit elf Jahren Vorsitzende der Augsburger SPD und Bundestagsabgeordnete.

SPD in Augsburg: Wer wird Bahrs Nachfolger?

Offen ist, wer Bahr im Amt nachfolgen wird. Als möglicher Kandidat gilt der frühere Ordnungsreferent Dirk Wurm, der aktuell Parteivize ist. Der Parteivorsitz erhöht parteiintern auch die Chance auf einen guten Listenplatz bei Parlamentswahlen. Wurm hatte in der Vergangenheit schon Ambitionen gezeigt und ließ es 2012 auf eine Kampfabstimmung mit Linus Förster um die Landtagskandidatur ankommen, in der er damals unterlag. Aktuell ist Wurm Stadtratsmitglied.

Bahr ist nach wie vor Vorsitzende der schwäbischen SPD. Sie sagte, sie wolle sich nun auf ihr Bundestagsmandat konzentrieren. Bahr wurde zuletzt zur stellvertretenden Vorsitzenden der 23 Köpfe starken bayerischen Landesgruppe in der SPD-Bundestagsfraktion gewählt. In der SPD als stärksten Fraktion im Bundestag gebe es viel Arbeit, so Bahr.

Augsburg schnitt unter den Großstädten relativ gut ab

Der Wunsch nach einem Wechsel war auch deshalb aufgekommen, weil Teile des Vorstands mit dem Abschneiden bei der Bundestagswahl unzufrieden waren. Auch im Hinblick auf die Landtagswahl wurde eine frühzeitige Neuausrichtung gefordert. Bahr hatte bei der Bundestagswahl im September trotz des generellen Zuwachses der SPD weniger Erststimmen geholt als noch 2017.

Am Freitag verwies Bahr darauf, dass man solche Zahlen aber in der Relation sehen müsse. Auch in München und Nürnberg hätten die SPD-Direktkandidaten bei den Erststimmen Verluste hinnehmen müssen. Mit 0,7 Prozentpunkten sei der Verlust in Augsburg noch am geringsten gewesen - im Schnitt aller Wahlkreise in München, Nürnberg und Augsburg waren es bei den SPD-Bewerbern 2,8 Prozentpunkte weniger. In Augsburg seien die Zugewinne bei den Zweitstimmen mit 3,3 Prozentpunkten zudem überdurchschnittlich gewesen.