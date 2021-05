Unbekannter Autofahrer fährt in Lechhausen Kind an

Ein sechsjähriger Junge ist am Montag in Lechhausen von einem Auto erfasst worden. Doch der Fahrer fuhr einfach weiter.

Der Unfall passierte am Montag gegen 16.20 Uhr im Augsburger Stadtteil Lechhausen in der Dr.-Otto-Meyer-Straße im Bereich der einstelligen Hausnummern. Dort überquerte der Sechsjährige die Straße. Zeitgleich kam ein Auto. Laut Polizei handelte es sich vermutlich um einen weißen Opel Corsa. Das Auto touchierte mit der Fahrzeugfront das linke Bein des Jungen.

Danach entfernte sich der Pkw-Fahrer, ohne sich um das Kind zu kümmern. Der Junge erlitt eine Verletzung am linken Bein und wurde zur weiteren Versorgung in das Uniklinikum Augsburg gebracht. Hinweise erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 0821/323-2310. (ina)