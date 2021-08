Unbekannter zersticht vier Reifen in Pfersee

Der Täter hatte es auf einen Opel abgesehen. Die Polizei sucht Zeugen.

Sachbeschädigung in Pfersee: In der Zeit von Samstag, 17 Uhr, bis Sonntag, 10.30 Uhr, wurden in der Ohnsorgstraße an einem geparkten Pkw der Marke Opel alle vier Reifen zerstochen.

Nach Angaben der Polizei entstand ein Schaden in Höhe von 500 Euro. Hinweise an die PI Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610. (möh)