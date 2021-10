Unfall: Lkw-Fahrer übersieht beim Spurwechsel ein Auto

Ein Sattelzug touchiert einen Audi. Dabei entsteht ein Sachschaden von 13.000 Euro.

Ein 42-jähriger Lkw-Fahrer fuhr am Dienstag, gegen 15 Uhr, mit seinem Sattelzug die vierspurige Inverness-Allee. Er fuhr auf dem linken von zwei Fahrstreifen in Richtung Süden. Kurz nach der Kreuzung zur Baumgartnerstraße wechselte er vom linken auf den rechten Fahrstreifen. Hierbei übersah er laut Polizei eine rechts neben ihm fahrende 25-Jährige mit ihrem Pkw Audi. Der Lkw touchierte den Audi an dessen linken Heck, wodurch dieser über die Front der Sattelzugmaschine um 180 Grad gedreht wurde und auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen kam. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 13.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, wodurch es kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen kam. (ziss)