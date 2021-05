Augsburg

vor 21 Min.

Uni Augsburg sendet Jubiläums-Festakt mit Roboter im Internet

Roboter Reeti dient normalerweise Forschungszwecken an der Universität Augsburg. Am Freitag ist er als Moderator des Jubiläums-Festaktes zum 50-jährigen Bestehen im Einsatz.

Plus Bei der digitalen Feier zum 50-jährigen Bestehen der Augsburger Universität ist auch Ministerpräsident Markus Söder mit von der Partie.

Von Eva Maria Knab

Wegen Corona greift die Universität Augsburg zu neuen Methoden, um ihr 50-jähriges Bestehen nachzufeiern. Der geplante Jubiläums-Festakt im vergangenen Oktober musste pandemiebedingt abgesagt werden. Stattdessen gibt es am Freitag Ersatz: eine digitale Jubiläums-Veranstaltung mit hochkarätigen Gästen und Roboter Reeti als Moderator. Sie wird am 7. Mai ab 12 Uhr per Livestream im Internet übertragen.

Themen folgen