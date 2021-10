Uni-Professor zu Bücherei-Schließungen: "So werden kulturelle Chancen gekappt"

Plus Wegen Abordnungen müssen die Stadtteilbüchereien in Lechhausen und Göggingen schließen. Didaktik-Professor Klaus Maiwald von der Uni Augsburg erklärt die Folgen.

Herr Professor Maiwald, wegen Abordnungen an das Gesundheitsamt wurden die Stadtteilbüchereien in Lechhausen und Göggingen geschlossen. Welche Rolle spielen diese Einrichtungen als Bildungsorte?