Augsburg

23.09.2021

Uniklinik-Chef warnt vor völliger Erschöpfung der Mitarbeiter

Plus Nach eineinhalb Jahren Corona gehen die Ausfallzeiten im Uniklinikum hoch. Minister Bernd Sibler ruft zur Impfung auf. Trotz scheinbarer Entspannung sei Vorsicht nötig.

Von Stefan Krog

Uniklinik-Vorstand Prof. Michael Beyer warnt angesichts der für Herbst und Winter erwarteten vierten Corona-Welle vor Erschöpfung und Abgekämpftheit des Krankenhaus-Personals nach eineinhalb Jahren Pandemie. Schon jetzt gingen die Ausfallzeiten hoch. "Das ist eine verdammt lange Zeit, und die emotionale Bürde ist sehr schwer", sagte Beyer am Donnerstag bei einem Besuch von Wissenschaftsminister Bernd Sibler ( CSU) am Uniklinikum. "Die Mitarbeiter haben auch junge Menschen sterben sehen, junge Mütter", so Beyer. Das gehe nicht spurlos an denen vorbei, die an vorderster Front gestanden seien und dort noch stünden. Er nehme Müdigkeit und eine teils depressive Grundstimmung wahr. "Ich habe dafür Verständnis und gleichzeitig Angst, sollte die Belastung wieder steigen", so Beyer.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen