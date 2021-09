Augsburg

Uniklinik: Krebsspezialist forscht für personalisierte Tumorbehandlung

Am Augsburger Universitätsklinikum sollen neue Ansätze in der Krebsbehandlung weiterentwickelt werden.

Plus Rainer Claus ist einer der neuen Professoren der Augsburger Medizinfakultät. Er will dazu beitragen, dass Krebspatienten im Uniklinikum individueller behandelt werden.

Von Eva Maria Knab

Innovative Technologien sollen helfen, dass Krebskranke im Uniklinikum Augsburg noch individueller behandelt werden können. Die Universität hat eine neue Professur für personalisierte Tumormedizin und molekulare Onkologie eingerichtet. Dort will Krebsspezialist Prof. Rainer Claus dazu beitragen, Ergebnisse aus der Grundlagenforschung in die klinische Anwendung zu bringen. Vom Prinzip her geht es darum, Rückschlüsse auf die Wirksamkeit bestimmter Medikamente zu ziehen und eine individuell auf den jeweiligen Patienten oder die jeweilige Patientin abgestimmte Therapie zu entwickeln. Dafür gibt es bestimmte Methoden.

