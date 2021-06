Universität Augsburg: Eine Großbaustelle mit Tücken und Überraschungen

Die dringend notwendige Modernisierung des Rechenzentrums wird jetzt auf Hochdruck geplant. Bei dem Großprojekt könnte es aber Überraschungen geben.

Die Spezialisten, die alte Kampfmittel aus der Erde räumen, müssen noch einmal ran. Danach kommen die Archäologen für Grabungen. Dann soll der Weg frei sein, um das neue Rechenzentrum der Universität Augsburg zu bauen. Es ist ein Großprojekt, das es in sich hat und bei dem Überraschungen nicht ausgeschlossen werden.

Das bestehende Uni-Rechenzentrum ist über 30 Jahre alt. Es stammt aus einer Zeit, als die Digitalisierung im Hochschulbetrieb noch in den Kinderschuhen steckte. Seither ist die Universität Augsburg mit heute rund 20.000 Studenten stark gewachsen. In Forschung und Lehre spielen leistungsfähige Verbindungen und Speicherkapazitäten eine immer größere Rolle. Aktuell entsteht auch noch ein neuer Medizin-Campus, der weitere IT-Kapazitäten benötigen wird. Kurz gesagt: Das im Jahr 1989 errichtete Rechenzentrum kann die heutigen Anforderungen allein nicht mehr erfüllen. Deshalb wird in den kommenden Jahren eine groß angelegte Modernisierung notwendig. Diese rückt nun einen Schritt näher. Kürzlich gab der Haushaltsausschuss des Landtags weitere Mittel für Planungen und Vorbereitungen frei. Zuständig für das Projekt ist das Staatliche Bauamt Augsburg.

4000 Quadratmeter für die IT der Uni Augsburg

Im künftigen Rechenzentrum im Südwesten des Unigeländes sollen verschiedene Nutzungen untergebracht werden: ein Beratungszentrum, Multimediaräume, Flächen für Studenten, ein Bürotrakt sowie Server- und Infrastrukturräume sowie Technikflächen. Insgesamt werden nach Angaben des Bauamtes über 4000 Quadratmeter für die IT der Universität geschaffen. Bis es so weit ist, wird es aber noch dauern.

Erst werden die Kampfmittelräumer wohl noch einiges zu tun bekommen. Das lassen jüngste Funde vermuten. Auf dem Grundstück fürs künftige Rechenzentrum wurden schon einige problematische Hinterlassenschaften entsorgt - neben Bombensplittern und Agrarschrott war es auch Flakmunition. Für einen anderen Bereich müssen die Kampfmitteluntersuchungen erst noch stattfinden.

Archäologische Funde im Umfeld lassen weitere Entdeckungen vermuten

Auch auf die Archäologen könnte einige Arbeit zukommen. Auf dem Gelände werden Funde aus der Bronzezeit vermutet. Nicht weit weg hatte es eine Vielzahl von Funden gegeben: 738 Befunde waren zuletzt dokumentiert worden, als Spezialisten ein anderes großes Baugrundstück absuchten. Dort wurde etwa ein historischer Siedlungsbereich mit zwölf Häusern und einem Brunnen entdeckt, außerdem ein Grabhügelfeld, das wohl aus der mittleren Bronzezeit stammt. Auf dem Areal entstand inzwischen der Neubau für Materials-Ressource-Management (MRM). Er wird von der Uni und der Hochschule Augsburg genutzt. Nicht weit weg vom neuen Rechenzentrum liegt außerdem das Uni-Sportgelände. Dort hatte es ebenfalls Gräberfunde gegeben.

Kilometerlange Kabelkanäle sind nötig

Aber auch der Neubau des Rechenzentrums selbst hat es in sich. Unter anderem müssen kilometerlange Kabelkanäle durch den Campus verlegt und zu zusammen mit der bestehenden IT-Versorgungsstraße zu einer großen Datenautobahn für die Wissenschaft zusammengeschlossen werden. "Wir nennen das die Ringtrasse", sagt die Bereichsleiterin für Hochbau, Kathrin Fändrich. Im fertigen Zustand werden es an die drei bis vier Kilometer neue Rohre sein.

Dazu kommt noch eine weitere Maßnahme: Ein Großteil der Gebäude auf dem Campus und das neue Rechenzentrum werden in zwei Wegen an die neue Ringtrasse angeschlossen. Das soll für erhöhte Datensicherheit sorgen, aber auch für mehr Sicherheit bei potenziellen Störungen. Fällt ein Weg beispielsweise aus technischen Gründen aus, wird das Gebäude weiter über den zweiten Weg mit Daten und Informationen versorgt.

Was Politiker zu dem Großprojekt sagen

Die Planungen laufen auf Hochtouren, wie Fändrich erläutert. "In einem ersten Schritt werden wir für den südlichen Teil der Ringtrasse das Baufeld herstellen. Außerdem fangen wir bereits mit dem Freimachen des Baufeldes des Neubaus an." Diese beiden Schritte sollen im kommenden Winter starten.

Insgesamt läuft das Großprojekt in vier miteinander verzahnten Teilen, um schneller voranzukommen. Nach der Ringtrasse ist der Neubau des Rechenzentrums vorgesehen. Nach aktuellen Prognosen könnte er bis Ende 2028 fertig werden. Danach folgt die Modernisierung des bestehenden Gebäudes mit der heutigen IT-Infrastruktur. Wenn alles gut läuft und die staatlichen Gelder entsprechend fließen, gehen die Fachleute des Bauamtes davon aus, dass die Uni 2032 in Sachen Digitalisierung auf dem neuesten Stand sein könnte.

1

Wissenschaftsminister Bernd Sibler sagt: "Mit dem neuen Rechenzentrum bauen wir an der Universität Augsburg die IT-Infrastruktur für die Zukunft weiter aus." CSU-Abgeordneter Johannes Hintersberger betont, mit diesem Projekt der "Hightech Agenda Bayern" könne die Digitalisierung der Uni Augsburg professionell weiterentwickelt werden. Auch der SPD-Landtagsabgeordnete Harald Güller äußert sich zufrieden mit dem Planungsfortschritt. Es sei eine gute Nachricht für die Universität Augsburg, dass ein Schritt für Gesamtinvestitionen von rund 45,5 Millionen gemacht sei. "Unsere Studentinnen und Studenten, aber auch die Lehrenden haben es verdient, dass sie auf eine IT-Ausstattung zurückgreifen können, die den zeitgemäßen Anforderungen entspricht."

Lesen Sie dazu auch: