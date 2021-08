Augsburg

07:00 Uhr

Verbotene Party? Polizisten schleusen sich bei Geburtstagsfeier ein

Es sollte eine private Geburtstagsparty in einem Club werden. Am Ende saß der Gastgeber als Angeklagter im Gerichtssaal.

Plus Als verdeckte Ermittler kundschafteten Polizisten in zivil unter falschem Namen eine Party aus. Der Verdacht: Es handle sich um eine verbotene öffentliche Fete.

Von Klaus Utzni

Wenn die Polizei verdeckte Ermittler einsetzt, die unter einer falschen Identität fahnden, dann geht es meist um organisierte Kriminalität, um mafiöse Banden. Es geht aber auch einige Nummern kleiner: So schleuste die Polizei im Oktober 2020 einen Beamten und eine Beamtin als ziviles Pärchen unter falschem Namen „undercover“ in die Party eines Managers in einer bekannten Location in der Augsburger Innenstadt ein. Der Verdacht in Corona-Zeiten: Bei der Feier handle es sich nicht um eine - damals erlaubte - geschlossene Veranstaltung mit eigens geladenen Gästen, sondern um eine verbotene öffentliche Party. Die Party nahm dann auch ein plötzliches Ende.

