Augsburg

vor 58 Min.

Verdacht auf russische Spionage: Wie gut ist die Uni Augsburg geschützt?

Nach einem mutmaßlichen Spionagefall an der Uni Augsburg stellt sich die Frage nach dem Schutz wichtiger Forschungsergebnisse.

Plus Nach dem Verdacht auf russische Spionage hüllen sich Uni Augsburg und Fraunhofer in Schweigen. Verfassungsschützer sehen in solchen Vorfällen eine Bedrohung.

Von Eva Maria Knab und Leonhard Pitz

Die Forschung an der Universität Augsburg wird immer internationaler. Bei zahlreichen Projekten arbeiten Teams von Wissenschaftlern aus dem In- und Ausland zusammen. Doch mit der Internationalisierung steigt auch die Gefahr von Wissenschaftsspionage. Das zeigt der neue Fall des Russen Ilnur N., der für den russischen Geheimdienst spioniert haben soll. Wie sensibel sind die möglicherweise betroffenen Forschungsprojekte? Und sind die Universität und andere Augsburger Forschungseinrichtungen ausreichend gegen solche Angriffe gewappnet?

