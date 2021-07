Augsburg

10:30 Uhr

Vergnügungspark am Plärrer in Augsburg: Aufbau unter Freudentränen

Plus Die Aufbauarbeiten am Plärrer sind in vollem Gang und die Schausteller trotz kleiner Pannen einfach nur glücklich. Was erwartet die Besucher?

Von Lara Schmidler

Als Bruno Noli aus seinem Wohnwagen tritt, wischt er sich die Hände an der Hose ab. „Wir haben einen Wasserschaden“, erklärt er und strahlt. Denn allein die Tatsache, dass er mit seinem Wohnwagen an diesem Tag am Plärrer-Gelände in Augsburg stehen und einen Wasserschaden haben kann, ist für ihn schon ein Schritt zurück in sein normales Leben.

