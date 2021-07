Viktualienhalle am Stadtmarkt muss für vier Wochen schließen

Die Stadt will zum Jahreswechsel die marode Elektrik erneuern und das Gebäude neu streichen.

Die Viktualienhalle auf dem Stadtmarkt muss zum Start des kommenden Jahres wohl für vier Wochen schließen. Grund ist, dass die Elektrik erneuert werden soll. Bei einer Prüfung durch den TÜV fielen zuletzt deutliche Mängel auf. Die Anlage soll nun erneuert und in diesem Zuge die Halle neu gestrichen werden. Geplant ist auch, die Beleuchtung auf LED umzustellen. Die Stadt rechnet mit 190.000 Euro Baukosten.

Teile des Stadtmarkts gelten seit Jahren als erneuerungsbedürftig. Zuletzt wurden die beiden Lokale zum Ernst-Reuter-Parkhaus hin neu gebaut, für Bäckergasse und Bauernmarkt gibt es ein Konzept. Aktuell ist ein Sanierungsstart noch nicht absehbar. Auch an der Viktualienhalle gab es in den vergangenen Jahren immer wieder Arbeiten, etwa am undichten Dach.

