Von locker bis streng: So genau nehmen es Restaurants mit den Corona-Regeln

Interessant ist es eigentlich nur in der Hinsicht, dass man meinen sollte, gerade die, die es dem eigenen Gejammer nach so schwer getroffen hat durch die Schließungen, hätten ein besonders großes Interesse daran, dass alles so abläuft um künftige Schließungen zu verhindern. Keine Frage, all das ist nervig, es kostet Zeit und auch manchmal Geld bei den Gästen den Nachweis zu kontrollieren, aber genau das ermöglicht doch erst die Öffnung der Lokale.

Mein Verständnis hält sich da schwer in Grenzen und wir gehen nicht mehr in solche Lokale die längst in den Quarkdenker-Kreisen als safe haven propagiert werden weil keine Kontrollen stattfinden und die Bedienung einem schon beim Hinsetzen verbescheidet "für so einen Schmarren habe sie keine Zeit".

