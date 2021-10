Augsburg

11:44 Uhr

Waldbrand-Übung: Sind die Augsburger Einsatzkräfte für den Ernstfall gerüstet?

Bei der großen Waldbrandübung in Bergheim sind am Samstag rund 150 Rettungskräfte vieler Organisationen im Einsatz.

Plus Verheerende Waldbrände vernichten in vielen Ländern große Flächen und bringen Menschen in Gefahr. Sind die Augsburger Feuerwehren gerüstet? Das zeigte eine Übung.

Von Eva Maria Knab

Man hat die schlimmen Bilder vom Sommer noch im Kopf, die in den Medien zu sehen waren: Während der extremen Hitzewelle im Juli und August in Südeuropa und der Türkei kam es zu verheerenden Waldbränden mit vielen Verletzten und Toten. In Südfrankreich mussten Tausende Anwohner und Touristen vor den Flammen gerettet werden. Am griechischen Peloponnes wurden mehrere Orte und ein Kinderferienlager evakuiert. Auch in der Türkei wüteten bei Temperaturen um die 40 Grad die schlimmsten Waldbrände seit Jahren. Feuersbrünste dieser Größenordnung erwartet man bei der Augsburger Berufsfeuerwehr nicht. Trotzdem könnte auch hier ein Waldbrand in dichter besiedelten Stadtteilen den Katastrophenfall auslösen. Sind die Augsburger Einsatzkräfte ausreichend vorbereitet? Diese Frage sollte am Samstag eine Großübung beantworten. Das Szenario: Der Wald bei Bergheim brennt auf 500 Quadratmetern lichterloh, bei einem Wind der Stärke 3,5 in Richtung Nord/Ost.

