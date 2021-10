Warum geriet ein Auto im Augsburger Antonsviertel in Brand?

Im Augsburger Antonsviertel steht ein Auto in Flammen. Die Feuerwehr hat den Brand schnell unter Kontrolle. Die Polizei hat jetzt die Ermittlungen aufgenommen.

Am Samstag um 13.40 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei aufgrund eines Fahrzeugbrandes in der Windprechtstraße alarmiert. Ein geparkter, schwarzer Pkw Smart sei aus bislang nicht geklärter Ursache teilweise in Brand geraten, wodurch eine dunkle Rauchsäule weithin sichtbar war, so die Polizei.

Fahrzeugbrand in Augsburg: Der Schaden liegt bei 5500 Euro

Der Berufsfeuerwehr Augsburg gelang es, die Flammen nach wenigen Minuten zu löschen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5000 Euro. Die Kripo Augsburg hat die Ermittlungen zur Klärung der Ursache aufgenommen, wobei derzeit am ehesten von einem Brandstiftungsdelikt ausgegangen wird. Ein technischer Defekt sei auszuschließen.

Sachdienliche Hinweise sind unter der Rufnummer 0821/323-3810 möglich. Insbesondere sollten sich mögliche Zeugen melden, die zwischen 13 und 13.45 Uhr Wahrnehmungen gemacht haben, die im Zusammenhang mit dem Brandausbruch stehen könnten, so die Polizei. (möh)