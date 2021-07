Augsburg

Was Augsburger Naturschutz-Scouts im Einsatz alles erleben

Plus Die Flugplatzheide in Augsburg ist ein Naturparadies mitten in der Großstadt. Damit das so bleibt, drehen dort Naturschutz-Scouts ihre Runden. Immer wieder werden sie mit Problemen konfrontiert.

Von Michael Eichhammer

Die alte Flugplatzheide verdankt ihren Namen dem Umstand, dass hier ab 1917 die Bayerischen Rumpler-Werke Flugzeuge produzierten und auch ein Flugfeld hatten. Noch immer herrscht dort reger Flugverkehr – nun aber durch Insekten. "Das ist hier ein Labor der Natur", schwärmt Naturschutz-Scout Michael Lenster bei seinem Spaziergang über das Gelände in Haunstetten. Doch die Heide ist auch ein Schutzgebiet, das stark unter Druck steht.

