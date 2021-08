Was bei der Reitsportmesse Americana 2021 in Augsburg geboten ist

Plus Nach einer Corona-Pause von eineinhalb Jahren findet erstmals eine große Ausstellung im Messezentrum Augsburg statt. Vieles läuft bei der Americana heuer anders.

Die Americana gehört zu den beliebtesten Westernreitsportveranstaltungen der Welt. Alle zwei Jahre findet die Ausstellung inklusive der großen Abendshows im Augsburger Messezentrum statt. Dieses Jahr soll sie termingerecht vom 8. bis 12. September über die Bühne gehen. Dies ist erst einmal nicht ungewöhnlich, doch mit der Americana kehrt nach eineinhalb Jahren Pause erstmals wieder eine Großveranstaltung aufs Messegelände zurück. Corona bremste das Messewesen erst aus, nun nimmt die Pandemie Einfluss auf die Abläufe. Die Veranstalter sind aber zuversichtlich, dass die Westernreitfans auf ihre Kosten kommen werden.