Augsburg

vor 5 Min.

Weihnachtsmarkt-Stimmung mit 2G: So lief der Start beim Winterland 2021

Bei der Winterland-Eröffnung an der City-Galerie kam bei vielen Augsburgerinnen und Augsburgern Weihnachtsstimmung auf.

Plus Das Winterland vor der Augsburger City-Galerie hat am Donnerstag offiziell eröffnet. Bei der Kontrolle der 2G-Regeln bessert der Betreiber noch am ersten Abend nach.

Von Johannes Kapfer

Augsburg ist in Vorweihnachtsstimmung. Bereits eine Stunde, bevor das Winterland an der City-Galerie eröffnet, ist der Andrang auf die Stände groß. Vor dem Glühweinstand bildet sich eine regelrechte Schlange. Die Augsburgerinnen und Augsburger sind voller Vorfreude, die Stimmung ist ausgelassen fröhlich. Offiziell gilt auf dem gesamten Gelände 2G. Zum Betreten der Partyhütte muss zusätzlich ein Nachweis für 2G-Plus erbracht werden. Zumindest anfangs sind jedoch nicht alle Besucher begeistert vom Ablauf.

