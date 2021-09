Augsburg

Wieder Löscharbeiten in Karolinenstraße: Drohne soll Einsatzkräften helfen

Auch am fünften Tag muss in der Brandruine in der Augsburger Karolinenstraße weiter- gelöscht werden.

Plus Die Brandruine in der Augsburger Karolinenstraße fordert die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei weiterhin. Auch am Dienstagvormittag mussten sie wieder ausrücken.

Von Ina Marks

"Es ist einfach tragisch", sagt Klaus Lidl. Der Außendienstleiter der Polizei steht an der Absperrung der Karolinenstraße und ist am Telefonieren und Koordinieren. Hinter ihm laufen Feuerwehrmänner zu dem Brandhaus. Auf dem Rathausplatz stehen Einsatzfahrzeuge der Polizei und Berufsfeuerwehr. In der Steingasse, also auf der Rückseite des Brandhauses, hat die Feuerwehr ihre Drehleiter ausgefahren. Auch am Dienstag kommt es in dem alten Haus, von dem fast nichts mehr übrig ist, erneut zu Rauchentwicklungen.

