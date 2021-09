Augsburg

vor 23 Min.

Wieder Rauch in Karolinenstraße: Darum hat die Feuerwehr solche Schwierigkeiten

Nach wie vor lauern Glutnester in der Brandruine in der Karolinenstraße in Augsburgs Innenstadt. Am Dienstagabend kam es wieder zu starker Rauchentwicklung.

Plus Am Dienstag musste die Feuerwehr erneut zu Löscharbeiten in die Augsburger Karolinenstraße ausrücken. Sprecher Friedhelm Bechtel erklärt, warum dieser Brand so kompliziert ist.

Von Ina Marks

Herr Bechtel, vergangenen Freitagabend brach das Feuer im Haus in der Karolinenstraße aus. Die Tage danach musste die Feuerwehr immer wieder löschen, auch am Dienstag noch mehrmals. Wie kann das sein?

