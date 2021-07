Augsburg

Wohnungen in der Hindenburgkaserne: Augsburg hofft auf privaten Bauherrn

Die ehemalige Hindenburgkaserne an der Calmbergstraße im Antonsviertel (im Bild hinten) will der Freistaat an den Höchstbietenden vergeben. Dagegen gibt es Widerstand.

Plus Die Stadt Augsburg will die ehemalige Kaserne in der Calmbergstraße nicht kaufen und möchte mit dem Freistaat reden, ob ein privater Bauherr, der günstige Wohnungen baut, zum Zuge kommen könnte.

Von Stefan Krog

In der Debatte um die Hindenburgkaserne hofft der Augsburger Stadtrat nun auf einen privaten Bauherrn, der für sie in die Bresche springt und Wohnraum schafft. Besonders realistisch ist das wohl nicht. Gleichwohl brachte Grünen-Stadtrat Matthias Lorentzen im Liegenschaftsausschuss des Stadtrats diese Lösung auf. "Es kann gut sein, dass sich diese Möglichkeit zerschlägt, aber nur so wird klar, ob es jemanden gibt", so Lorentzen.

