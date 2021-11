Zu viele Igel: Tierheim Augsburg verhängt Aufnahmestopp

Plus Im Augsburger Tierheim werden aktuell rund 40 junge Igel betreut. Es gibt keine freien Kapazitäten mehr. Wie sich Tierfreunde selbst um die Tiere kümmern können.

Im Tierheim Augsburg werden so viele junge Igel abgegeben wie noch nie. Die Pflegerinnen und Pfleger wissen nicht mehr, wo sie die Tiere unterbringen sollen, und sprechen von einer Igelschwemme. "Wir mussten einen vorläufigen Aufnahmestopp verhängen", sagt der Vorsitzende des Tierschutzvereins, Heinz Paula. Er appelliert an engagierte Tierfreunde, selbst mitzuhelfen, um kleine Stacheltiere noch schnell aufzupäppeln und gut durch den Winter zu bringen. Dafür reichen einige wenige Tricks.