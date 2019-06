Augsburg muss schneller sein als Google und Co.

Verkehr, Notfälle und elektronische Akten: Augsburg macht sich in Sachen Digitalisierung auf den Weg. Endlich, denn die Rivalen sind Google und Co.

Es ist eine Anekdote, die ein Architekt über die Bauverwaltung erzählt: Als er nach mehreren Monaten wissen wollte, was mit seinem Bauantrag passiert ist, wusste erst einmal niemand, wo sich die Akte befindet. Schließlich tauchte das Schriftstück in einem Amt, wo es zur Stellungnahme lag, auf. Und nach einem knappen Jahr gab es dann eine Entscheidung zum Antrag.

Was sich komisch anhört, ist durchaus erklärbar. Die Bauverwaltung ist seit Jahren voll aus- oder besser gesagt überlastet. Und im Fall von Bauakten kommt hinzu, dass etliche andere Behörden von der Feuerwehr bis zum Grünamt etwas mitzureden haben. Ein Bauantrag macht die Runde durch etliche Behörden, bevor er wieder im Bauordnungsamt zur Entscheidung ankommt. Das kostet Zeit.

Vor einem Jahr hat sich die Stadt auf den Weg gemacht, das Thema Digitalisierung anzupacken. Ein Teil ist die elektronische Akte. Im Fall von Bauanträgen könnten künftig mehrere Behörden gleichzeitig ihre Stellungnahmen abgeben, wenn diese elektronisch abrufbar sind. Und Bürger könnten Anträge künftig elektronisch stellen und sich eine lästige Zettelwirtschaft mit Kopien sparen.

Augsburg ist im Rennen mit Google und Co.

Das Thema Digitalisierung, momentan in aller Munde, ist etwas, das neben der Wirtschaft und den Konsumenten, neben Arbeitgebern und Arbeitnehmern auch die Kommunen und ihre Bürger betreffen wird. Es wäre geradezu fahrlässig, wenn Städte bei dem Thema nichts machen, weil sie sonst von privaten datensammelnden Unternehmen überholt werden. Städte haben schließlich auch auf Erfindungen wie Elektrizität oder Autos reagiert – das wird auch bei der zunehmenden elektronischen Vernetzung, die gerade neue Dimensionen erreicht, der Fall sein müssen. Und gerade weil Internet-Gigangen wie Google, aber auch unzählige Start-ups bei dem Thema aktiv sind, müssen Städte als Träger der öffentlichen Daseinsvorsorge Konzepte haben. Ansonsten werden sie Zuschauer, wenn Firmen Autofahrer via App und Algorithmus zu freien Parkplätzen lotsen.

Die elektronische Akte und ein städtischer Internetauftritt sind nur Teilaspekte. Seit einigen Jahren kursiert der Begriff der „Smart City“ ( Ulm ist vor kurzem für sein Engagement gelobt worden). Was das genau ist, ist schwer zu fassen, weil jeder etwas anderes darunter versteht. Das Spektrum ist weit: Momentan gibt es erste technische Spielereien wie Hundetoiletten, die in Stadtbergen im Rahmen eines LEW-Projekts melden, wenn sie voll sind. Und das ist nur der Anfang: Die Stadt Augsburg will sich jetzt für ein millionenschweres Förderprojekt des Bundes bewerben, um Smart City voranzutreiben. Bürger könnten künftig zügig informiert werden, wenn nach einem Starkregen lokale Überschwemmungen drohen, so Stadtdirektor Frank Pintsch.

Kann der Verkehr in Augsburg gelenkt werden?

Auch beim Thema Verkehr gebe es Entwicklungsmöglichkeiten. Ein Themenfeld beim Modellprojekt soll sein, wie die Stadt die durch den Online-Handel stärkeren Aktivitäten von Lieferdiensten in Zusammenspiel mit anderen Dienstleistungsfirmen wie Pflegediensten oder Handwerkern so bündeln oder steuern kann, dass künftig weniger Verkehrsprobleme entstehen.

Der Ansatz lässt sich aber auch viel weiter fassen: Welche Auswirkungen haben die technischen Möglichkeiten auf die Kommunikation und den Dialog zwischen Bürgern und Stadt? Denkbar ist, ein digitales Stadtmodell zu entwickeln, das bei Bauvorhaben eine plastischere Information von Bürgern ermöglicht. Muss die Stadt künftig – wie etwa beim Straßenbau – für die Öffentlichkeit digitale Infrastruktur bereitstellen, etwa noch mehr WLAN? Wie lassen sich die Bürger einbeziehen, die mit E-Mails und Apps nichts am Hut haben wollen? Und was heißt „smart“ eigentlich – ist das die vernetzte Stadt oder die Stadt, die auch soziale, ökologische und ökonomische Dinge unter den neuen Gegebenheiten unter einen Hut zu bringen versucht? Es geht nicht nur um Technik, sondern um nicht weniger als das Verhältnis von Stadt zu ihren Bürgern und die allgemeine Entwicklung.

Es ist Zeit, dass sich Augsburg auf den Weg macht. Bei dem Thema geht es nicht darum, von schönen neuen Welten zu fantasieren, in denen der Computer alles besser macht. Die Risiken bei der Digitalisierung – von der Frage der Datenhoheit bis hin zur Frage, ob künftig der Mensch oder der Algorithmus der Maßstab der Dinge ist, – sind ja unübersehbar. Es geht um nicht mehr oder weniger, als die Stadt auf die Erfordernisse der Zukunft vorzubereiten.

