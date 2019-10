16.10.2019

Augsburg soll kein zentrales Welterbe-Besucherzentrum bekommen

Wie sollen die Welterbe-Stätten künftig präsentiert werden? Neben der geplanten Info-Stelle am Rathausplatz setzt Referent Weitzel auf dezentrale Anlaufstellen.

Von Stefan Krog

Dreieinhalb Monate nach der Verleihung des Welterbe-Titels hat die Stadt einen Fahrplan ausgearbeitet, was die künftige Präsentation der Welterbe-Stätten betrifft. Im Kulturausschuss des Stadtrates bekräftigte Kulturreferent Thomas Weitzel, dass er am Konzept der dezentralen Besucherzentren festhalten wolle. Ein einziges Besucherzentrum, das alle 22 Wasser-Welterbestätten vorstellt, sei aufgrund seiner Größe nicht finanzierbar und werde zur Konkurrenz für bestehende Einrichtungen.

Konsequenterweise, so Weitzel, müsste die Stadt beim Bau eines großen Besucherzentrums die historischen Gebäudemodelle mit Wasser-Bezug aus der Modellkammer des Maximilianmuseums auslagern, ebenso wie die Brunnenfiguren aus dem Innenhof. „Wir würden damit Gewachsenes schwächen. Der Trend in den Unesco-Gremien geht eher zu dezentralen Besucherzentren“, so Weitzel. Das kürzlich eröffnete Bamberger Zentrum sei gerade einmal zehn Quadratmeter größer als sein Augsburger Pendant, das momentan im Verwaltungsgebäude am Rathausplatz eingerichtet wird. In Regensburg, wo die Stadt mit einem größeren Zentrum einstieg, hätten die städtischen Museen weniger Besucher.

Kulturreferent Thomas Weitzel setzt auf ein dezentrales System. Bild: Ulrich Wagner

In Augsburg soll das Infozentrum am Rathausplatz direkt neben der Tourist-Info als Anlaufpunkt für Auswärtige und Einheimische dienen. „Wer dorthin kommt, bekommt eine Hilfestellung, wie welche Stätte zu erreichen ist und bekommt Empfehlungen, welches Programm bei welchem Zeitbudget sinnvoll ist“, so Weitzel. Eröffnung soll im Mai sein. Neben einer mehrere Meter großen Schautafel, die alle 22 Welterbestätten zeigt, ist ein virtueller Rundgang durch die Wassertürme am Roten Tor, die nicht immer offenstehen und hinsichtlich der Besucherzahl reglementiert sind, vorgesehen. Im Eingangsbereich sollen projizierte Wasserreflexionen als Blickfang auf das Thema Wasser hinweisen. Die Kosten fürs Herrichten der Räume liegen bei 600.000 Euro, zuzüglich der Inneneinrichtung.

Welterbe: Augsburg plant Infostelen und Wegweiser

Im kommenden Jahr plant die Stadt Infostelen an allen Welterbestätten, ein Wegweiser-System und die Einrichtung eines Welterbe-Weges. Auch ein Buch im handlichen Format als Führer ist vorgesehen. Zudem seien eine App und ein jährliches Welterbemagazin denkbar, so Antonia Hager, die im Welterbe-Team der Stadt die Bewerbung mit vorbereitet hatte. Jeden Herbst soll es künftig ein Wasserfest („Augsburger Wasserglanz“) geben. Premiere war dieses Jahr im Juli kurz nach der Verleihung des Welterbe-Titels.

Künftig, so Hager, sollen Maximilianmuseum und das historische Wasserwerk am Hochablass als Bestandteile des Welterbe-Titels besser erkennbar sein. Nötig sei ein einheitliches Erscheinungsbild in Teilen der Inneneinrichtung. Mittelfristig will die Stadt auch versuchen, den Kastenturm am Roten Tor als Ausstellungsstätte herzurichten. Denkbar, so Hager, sei auch eine Einbeziehung des entstehenden Umweltbildungszentrums am Botanischen Garten und der Olympia-Kanustrecke. Für mittelfristige Projekte kämen weitere 100.000 Euro dazu, so Weitzel. Ziel sei, das Netz der dezentralen Stellen, an denen Besucher etwas zum Thema Wasser erfahren, allmählich zu erweitern.

Das Unesco-Welterbe 1 / 5 Zurück Vorwärts Das Kultur- und Naturerbe der Welt soll nach dem Willen der UN-Kulturorganisation Unesco besonders geschützt werden.

Es geht um Denkmäler, historische Städte oder Landschaften von außergewöhnlichem Wert.

189 Staaten haben die entsprechende Konvention seit 1972 unterzeichnet.

Zu den deutschen Welterbestätten gehören zum Beispiel die Schlösser und Parks von Potsdam und Berlin, das klassische Weimar oder das Wattenmeer.

Ein Denkmal kann von der Welterbeliste auch wieder gestrichen werden - wie im Juni 2009 das Dresdner Elbtal wegen des umstrittenen Baus der Waldschlösschenbrücke.

