Augsburger Geschichte

vor 48 Min.

Eine Traglufthalle machte das Bärenkellerbad einst wintertauglich

Das Bärenkellerbad vor etwa 40 Jahren. Die Kuppel der Traglufthalle am 50-Meter-Freiluftbecken war bis 1992 das Erkennungsmerkmal des 1974 eröffneten Bades.

Plus 18 Jahre lang besaß das Bärenkellerbad eine Traglufthalle. Warum die Leichtbaukuppel 1992 verschwand. Rutschen und weite Liegeflächen machen das Freiluft-Sommerbad heute attraktiv.

Von Franz Häußler

Das Bärenkellerbad am Oberen Schleisweg wirbt mit „Badespaß auf 2,5 Hektar – Schwimmen, Plantschen, Spaß haben auf 25.000 Quadratmetern“. Diese weiten Flächen waren 2020 und in den vergangenen Wochen nur wenig belegt. Coronabedingte Auflagen verdarben den gewohnten Badespaß im 1050 Quadratmeter großen Schwimmerbecken mit 50-Meter-Bahnen sowie in den zwei je fast 500 Quadratmeter großen Nichtschwimmerbecken. Auf Kleinkinder wartet ein rund 100 Quadratmeter großes Planschbecken mit Sonnenschutz, für größere gibt es zwei Rutschen.

